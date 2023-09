Annunciati altri super ospiti ai VMAs 2023

Share

Lil Wayne, Anitta, Doja Cat, Kelsea Ballerini e TOMORROW X TOGETHER si aggiungono alla scaletta sempre più lunga di superstar mondiali che si esibiranno all’edizione 2023 dei VMAs, in onda in diretta dal Prudential Center del New Jersey martedì 12 settembre a partire dalle ore 02:00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704). IVideo Music Awards 2023 saranno successivamente disponibili in streaming anche su Paramount+ Italia.

Lil Wayne L’icona mondiale della musica, vincitore multi-platino di 5 premi GRAMMY, torna sul palco dei VMAs dopo oltre un decennio presentando per la prima volta dal vivo il suo nuovo singolo in uscita il 1° settembre, “Kat Food”. Con una discografia che vanta oltre 120 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, tra cui 26 milioni di album, Lil Wayne si è affermato come uno degli artisti di maggiore successo della storia e uno degli artisti più influenti dell’Hip-Hop. Nel 2022, Lil Wayne ha ottenuto il suo primo disco di diamante dalla RIAA con la sua hit generazionale “Lollipop” featuring Static Major. L’artista, con all’attivo ben 14 nomination, concorrerà ancora una volta nella categoria “Best Hip-Hop” per l’ambito Moon Person, premio che ha vinto per la prima volta nel 2008.

Anitta La star mondiale Anitta fa il suo ritorno sullo storico palco di MTV dove presenterà il Funk brasiliano al grande pubblico eseguendo un medley di successi tratti dal suo ultimo disco Funk Generation: A Favela Love Story. La performance arriva dopo lo strepitoso debutto dell’anno scorso, quando è entrata nella storia con la sua prima vittoria ai VMAs come unica brasiliana ad aver mai portato a casa una Moon Person MTV. Quest’anno l’artista punta a bissare la vittoria nella categoria “Best Latin“.

Doja Cat La superstar globale, 4 volte vincitrice dei “VMAs” e dei GRAMMY® Award, farà il suo ritorno a MTV a seguito della sua memorabile conduzione e indimenticabile performance di “Been Like This” e “You Right” nel 2021, dove si è anche aggiudicata due premi, tra cui “Best Collaboration”. Quest’anno l’artista, già 23 volte candidata, è in lizza per 5 premi, tra cui “Miglior video dell’anno” e “Artista dell’anno”. L’ultima volta ha vinto nel 2022 per la “Miglior coreografia”. Il suo primo tour nordamericano prenderà il via nel corso dell’anno con Ice Spice e Doechii.

Kelsea Ballerini La superstar multi-platino regina del country Kelsea Ballerini si esibirà quest’anno per la prima volta ai VMAs, regalando ai fan una performance in anteprima mondiale tratta dalla versione estesa del suo ultimo EP Rolling Up The Welcome Mat (For Good), profondamente personale e acclamato dalla critica. La prima apparizione di Kelsea sullo storico palco di MTV avviene lo stesso giorno del suo 30° compleanno (12 settembre) e nel bel mezzo di un anno da record per la cantante, che ha appena concluso tre tappe sold out del suo tour da headliner e un trio di proiezioni di successo per il cortometraggio dell’EP, che ha scritto e co-diretto.

TOMORROW X TOGETHER (“TXT”) featuring Anitta Le icone globali della Gen Z ed ex artisti di MTV PUSH presenteranno in anteprima un nuovo singolo e faranno la storia con il loro debutto ai VMAs come primo gruppo K-Pop a trasformarsi musicalmente per un’esibizione internazionale con la superstar brasiliana e fenomeno globale Anitta. Prima del loro attesissimo terzo album in studio The Name Chapter: FREEFALL, in uscita a ottobre, il gruppo, che ha raggiunto la vetta della Billboard 200 con 4 nomination, spera di vincere un Moon Person come “Best K-Pop” e “Push Performance of the Year“.



In Italia lo show sarà trasmesso in diretta in lingua originale nella notte tra il 12 e il 13 settembre a partire dalle ore 02:00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) e sarà anticipato dal pre-show a partire dalle 00.30.

Le repliche sottotitolate andranno in onda su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) il 13 settembre alle 22, il 15 settembre alle 23.55 e il 17 settembre alle 7.35, su MTV Music (canale Sky 132 e 704) il 13 settembre alle 22.00 con la replica del pre-show e alle 23.30 lo show integrale, il 14 settembre alle 12.00, il 15 settembre alle 22.00, il 16 settembre alle 19.00 e il 17 settembre alle 13.00 e su VH1 (Canale Sky 715) il 13 settembre alle 23.00.

Gli MTV VMAs 2023 saranno successivamente disponibili in streaming anche su Paramount+.

Queste 5 nuove esibizioni si aggiungono alla scaletta sempre più ricca di star composta da Demi Lovato, Karol G, Måneskin e Stray Kids che si esibiranno ai VMAs 2023. Altri artisti saranno annunciati prossimamente.

In testa alle nomination di quest’anno Taylor Swift (8), seguita da SZA (6), Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo e Sam Smith (5 ciascuno), e BLACKPINK, Diddy e Shakira (4 ciascuno).

La superstar mondiale Shakira riceverà l’ambito riconoscimento di MTV, il Video Vanguard Award, presentato da Toyota, e si esibirà dal vivo per la prima volta dal lontano 2006.

Ancora per oggi, i fan possono votare per i loro artisti preferiti nelle 15 categorie gender-neutral, tra cui la nuovissima categoria “Best Afrobeats“, oltre alle ambite categorie “Video of the Year“, presentata da Burger King®, e “Artist of the Year“, visitando vote.mtv.com; il voto per “Best New Artist” rimarrà attivo anche durante lo show martedì 12 settembre. Le nomination per le categorie social, incluse “Group of the Year” e “Song of Summer“, saranno annunciate in seguito.

Gli sponsor ufficiali dei “VMAs” 2023 includono BACARDÍ® Rum, Burger King®, Clearblue®, DESCOVY®, Doritos®, HEINZ, M&M’S®, Swiffer e Toyota Motor North America.

Bruce Gillmer e il co-fondatore di Den of Thieves, Jesse Ignjatovic, sono Produttori Esecutivi per i VMAs 2023. Barb Bialkowski è Co-Produttrice Esecutiva. Alicia Portugal e Jackie Barba sono Executive in Charge of Production. Wendy Plaut è Executive in Charge of Celebrity Talent. Lisa Lauricella è Music Talent Executive.

Ulteriori dettagli saranno annunciati prossimamente. Nel frattempo, i fan possono rimanere aggiornati su tutto ciò che riguarda i VMAs seguendo lo show su Instagram, Twitter e Facebook, e su MTV Italia online su mtv.it, Facebook, Twitter e Instagram commentando sui social utilizzando #VMAS.

