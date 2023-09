Giovanni Caccamo il 23 settembre a Roma

Share

Giovanni Caccamo torna a Roma per un concerto musicale dai contorni unici. Sarà lui a chiudere la fantastica stagione estiva all’Arena del Teatro di Tor Bella Monaca con il suo “Parola Tour”, progetto presentato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l’importante rassegna “RIMINI MEETING”. E’ un tour decisamente ricco di date che gli ha permesso di fare il giro del Mondo, conducendolo anche in Cina. Un viaggio a tappe che racchiude in sé, quell’idea di instaurare con il pubblico un cammino creativo, emotivo e culturale, lasciando alla fine del concerto, un profondo senso di pienezza emotiva.

In questi anni Caccamo si è fatto portavoce delle nuove generazioni con il suo “Manifesto del Cambiamento – Parola ai Giovani”, un manifesto culturale, creato “dai giovani per i giovani”, per le società del futuro! Lo stesso Caccamo, a tale proposito, sostiene: “mi auguro possa aiutarci a ritrovare la bussola interiore quando nebbia e apatia sembreranno essersi impossessate di noi, oscurando ogni ipotetica visuale, riuscendo a essere scintilla di un cambiamento”.

Il concerto del 23 settembre sarà l’occasione per parlare con la musica ai giovani, a quei ragazzi che vivono in quartieri periferici come Tor Bella Monaca, luoghi ricchi di nuove generazioni piene di idee, di voglia di fare ma che spesso sono lasciate ai margini proprio a causa della loro “provenienza”.

Ma in occasione di questo evento, un “cenno” positivo arriva proprio dalle Istituzioni! Sono state loro in collaborazione con Fabio Feliziani e Peppe Sferrazza i produttori della serata e con il Teatro Tor Bella Monaca a volere fortemente questo concerto!

Guest artist la giovanissima cantautrice romana (Classe 2005), MadEleine, nata artisticamente dall’ormai famosa scuola di musica di Torre Maura: “William School Music” e già nota per le sue performance musicali con Fausto Leali in concerto a Palermo lo scorso maggio.

Scoperto dal grandissimo Maestro Franco Battiato Giovanni Caccamo è stato eletto dalla critica “suo naturale erede” sia per le peculiarità sonore che per la costante ricerca di sonorità tipiche del panorama musicale italiano!

Tra le sue tante esibizioni ricordiamo quella per Papa Francesco presso l’Aula Paolo VI in Vaticano, il 29 luglio lo abbiamo visto al Teatro del Silenzio insieme ad Andrea Bocelli con una performance musicale dai “colori” unici e irripetibili e ad agosto con Franco Erminio, massimo esponente contemporaneo della poesia in Italia.

Per gli amanti del cinema, il 1 settembre ha presentato, in anteprima, alla Mostra del Cinema di Venezia, in collaborazione con Sky Arte, il documentario “Parola ai giovani”. Inoltre lo abbiamo visto con il brano “Puoi fidarti di me” ne la colonna sonora del film “Puoi baciare lo sposo” diretto da Alessandro Genovesi con Diego Abbatantuono e Salvatore Esposito. E ancora, sua la COLONNA SONORA di “Stranizza d’Amuri” film diretto da Giuseppe Fiorello vincitore ai “Nastri d’argento”.

Ma senza dare ulteriori anticipazioni vi invitiamo a questo memorabile evento prenotando i biglietti presso il botteghino del teatro, per non perdere una serata all’insegna della musica d’autore, in una location decisamente straordinaria.

Prevendita presso il botteghino del Teatro, anche telefonicamente al: 062010579 e su:

https://www.vivaticket.com/it/Ticket/parola-tour-giovanni-caccamo-in-concerto/214307

Prezzo unico biglietto: 𝟭𝟱 𝗲𝘂𝗿𝗼

Free Parking antistante il teatro

ARENA TEATRO TOR BELLA MONACA – Via Bruno Cirino, 5, 00133 Roma RM

