DENSO è il nuovo singolo di Whitemary per 42 Records.

Ascoltalo qui: https://smi.lnk.to/DENSO

Dopo la carica ritmica di OH! MA DAI e l’esaltante energia di DITEDIME, DENSO è il terzo brano estratto dal nuovo disco NEW BIANCHINI in uscita il 29 novembre, che Whitemary ha suonato dal vivo in anteprima – da sola, in compagnia dei suoi synth – in una serie di appuntamenti unici nei migliori festival estivi.

Una canzone densa – appunto – , suadente e sexy, che rivela una decisa svolta ed evoluzione nel sound di Whitemary, che si fa al tempo stesso musicalmente più spinto sul dancefloor e testualmente ancora più intenso e conciso, confermandola tra le artiste più talentuose in circolazione.

Come sempre scritto e cantato da lei, co-prodotto insieme a Emanuele Triglia, in DENSO la voce si fa più morbida e vellutata, accarezza beat avvolgenti e trascinanti plasmando un mix sonoro sinuoso e quasi ipnotico.

Una canzone magnetica e ammaliante, a cui è impossibile resistere.

Da oggi è disponibile anche il pre-order del vinile di NEW BIANCHINI in una speciale limited edition: 300 copie colorate arancione/nero, 180 grammi, numerate a mano. I primi 42 che lo acquisteranno riceverenno anche una sorpresa.

Credits DENSO

Prodotta da Whitemary e Emanuele Triglia

Testo Whitemary

Testo DENSO

Lo senti mai mai mai mai

Che siamo noi noi noi noi

Che siamo dentro un movimento denso

Esploderà mai mai mai mai

Lo senti mai mai mai

Che siamo noi noi noi noi

Quel movimento che diventa denso

Esploderà mai mai mai mai mai mai mai mai mai

Lo senti mai mai mai mai

Che siamo noi noi noi

Che siamo dentro un movimento denso (uh!)

Esploderà mai mai mai mia

Lo senti mai mai mai

Che siamo noi noi noi noi

Quel movimento che diventa denso

Esploderà mai mai mai mai mai mai mai mai mai

(Uh!)

BIO

Whitemary, nome d’arte di Biancamaria Scoccia, è abruzzese d’origine ma romana d’adozione ormai da qualche anno.

È partita dal jazz passando per la canzone italiana, arrivando infine alla techno tra campionatori e sintetizzatori analogici.

Fa parte di “Poche”, il collettivo tutto al femminile fondato da Elasi e Plastica, uno spazio aperto e libero per fare incontrare ed emergere le molte artiste e producer che popolano il panorama elettronico italiano.

Si è fatta notare con il suo ep “Alter Boy”, poi con il remix di “Repito” di Ditonellapiaga e con il feat su “M E G A” di P L Z, arrivando infine a incidere il suo primo vero album, “Radio Whitemary”, uscito il 10 giugno 2022 per 42 Records e presentato in anteprima sul palco del Mi Ami 22, anticipato dai brani “Credo che tra un po’” (remixata anche da Mattia Trani), “Niente di regolare” e “Chi se ne frega”.

Dopo un tour no stop di oltre un anno, e dopo aver partecipato al progetto Open Machine di Vittorio Cosma, Whitemary nell’estate 2023 pubblica un nuovo brano, “Oh! Ma dai”, parte per un tour in tutta Italia e apre il concerto di Marco Mengoni al Circo Massimo. Nel 2024 collabora con Bruno Belissimo nel brano “Dammi un’idea” e con Ditonellapiaga in “Non resisto”. Il 20 maggio esce a sorpresa il singolo “DITEDIME” e il 21 ottobre “DENSO”, brani che anticipano l’album “New Bianchini” in arrivo dopo l’estate.

facebook.com/whitemarymusic

instagram.com/whitemarymusic

Comunicato Stampa: Giulia Zanichelli – GDG press